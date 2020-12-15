Prof. Dr. Kerim Çağlı'yı virüse kurban verdik

2012-2016 yılları arasında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olan ve Çorum'da KVC birimini başarılı biçimde yapılandıran Prof. Dr. Kerim Çağlı'yı koronavirüs nedeniyle kaybettik.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alınmıştı. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı.

Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı’nın hakemli heyetlerden onaylı bir çok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı.

Prof. Çağlı, Liv Hospital Ankara Hastanesi'nde görev yapıyordu.

2012-2016 yılları arasında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olan ve Çorum'da KVC birimini başarılı biçimde yapılandıran Prof. Dr. Çağlı, 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ankara Elvankent Söğüt Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Elvan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çorum Haber Gazetesi, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.