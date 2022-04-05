Prof. Dr. Haydar Baş Aşevi Ankara’da açıldı
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), vefatının 2. yıl dönümünde merhum Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş´ı farklı etkinliklerle anmaya devam ediyor.
Güncel 05.04.2022, 23:39
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Önümüzdeki hafta 11-17 Nisan günleri, Haydar Baş’ı anma haftası ilan edilirken, vefat günü olan 14 Nisan’da tüm Türkiye ve yurtdışında bir çok noktada anma etkinlikleri düzenleneceği açıklandı.
BTP Genel Merkezi de, anma etkinlikleri kapsamında Ankara’da, Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi üzerinde Prof. Dr. Haydar Baş Aşevi’ni Başkentlilerin hizmetine sundu.
Aşevinde Ramazan ayı boyunca her akşam iftar verileceği, Ramazan’dan sonra da Ankaralılara hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.
(Haber Merkezi)
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