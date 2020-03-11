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Prof. Dr. Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanı oldu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atandı.

Prof. Dr. Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanı oldu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atandı.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:46
Prof. Dr. Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanı oldu

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Prof. Dr. Meral Gülhan’ın HİTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atamasının yapıldığı belirtilerek öğretim üyesi kutlandı. Açıklamada Gülhan’a başarılarının devamı da dilendi.

PROF. DR. MERAL GÜLHAN

Prof. Dr. Meral Gülhan, 1964 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Gülhan, asistanlık eğitimini Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı ve 1992 yılında göğüs hastalıkları uzmanı olmaya hak kazanarak aynı merkezde 2000 yılında doçent oldu.

2007 yılında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’nde doçent kadrosunda göreve başlayan Prof. Dr. Gülhan, 2008 yılında profesör unvanı aldı. Aynı hastanede 2009-2015 yılları arasında dekan yardımcısı ve başhekim, ayrılana kadar göğüs hastalıkları anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılı Nisan ayında buradan ayrılarak Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda göreve başladı.

Prof. Dr. Gülhan’ın yurtdışı ve yurtiçinde yayınlanmış 90'nın üzerinde makalesi, akciğer kanseri üzerine 2 kitap editörlüğü ve farklı toplantılarda sunulmuş 100'e yakın bildirisi bulunuyor.

(Haber Merkezi)

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