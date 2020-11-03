Prof. Dr. Ahmet Samsunlu’yu kaybettik

Prof. Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle iki haftadan beri tedavi görmekte olduğu Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde 82 yaşında hayata veda etti.

Merhume Kadriye ve merhum Hüseyin Samsunlu’nun oğulları, merhum Cavit Samsunlu, merhume Cavidan Soyocak ve Necla Demirer’in kardeşleri, Leyla Yalçınduran ve Mehmet Samsunlu’nun ağabeyleri, Zeynep Samsunlu’nun eşi, İstanbul Havalimanı’nı yapıp yöneten İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu ile Ayşegül Samsunlu’nun babaları, emekli DSİ Müdürü Ertuğrul Soyocak ve Uğur Soyocak ile Benel Demirer’in dayıları, CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu ile Rıdvan, Hüseyin ve İrfan Samsunlu’nun amcaları olan Ahmet Samsunlu’nun cenazesi yarın Çorum’da aile kabristanına defnedilecek.

Çorum Haber merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Çorumlulara başsağlığı diler.