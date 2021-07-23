Prof. Çolak’tan TDV’ye kurban bağışı desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen “2021 Yılı Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu” kapsamında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 1 adet kurban hisse bedelini Türk Diyanet Vakfo’na bağışlayarak destekte bulundu.

Prof. Dr. Çolak, Türkiye Diyanet Vakfı’nın çalışmalarıyla tüm insanlığa ve İslam coğrafyasına yardım eli uzattığını, dünyanın dört bir yanında adeta bir iyilik hareketi öncüsü olduğunu belirterek tüm vatandaşları TDV’ye vekâletle kurban bağışında bulunmaya davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

