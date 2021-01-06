Prim borcu olan esnafın emekli olabilmesi için özel banka kredisi

Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafın protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, “Özellikle pandemi döneminde, TESK’in bu konudaki talebini dikkate alarak protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarların 1 Şubat 2021 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüklerine başvuru yaparak alacakları emekli olabilir yazısı ile birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabileceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)