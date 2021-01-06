Prim borcu olan esnafın emekli olabilmesi için özel banka kredisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkârların emekli olabilmesi için SGK ile kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandığını belirterek, “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol sayesinde esnafımızın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için yeniden fırsat verilmesi sevindiricidir.” dedi.
Güncel 06.01.2021, 23:02
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Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafın protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, “Özellikle pandemi döneminde, TESK’in bu konudaki talebini dikkate alarak protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarların 1 Şubat 2021 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüklerine başvuru yaparak alacakları emekli olabilir yazısı ile birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabileceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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