Prefabrik muayene baca elemanı alımı için ihale

Prefabrik Muayene Baca Elemanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 5 kalem malzemenin 74 bin 67 TL’lik yaklaşık maliyeti bulunan ihalesine üç firma katıldı. Firmaların dış zarflarının incelenmesinin ardından ise tekliflere geçildi. Buna göre Sapıntaş Blok İnşaat 79 bin 609 TL ile en düşük teklifi verirken, Mesa Yatırım Enerji Sanayi 95 bin 160 TL, Betonsa San Beton Elemanları firması ise 114 bin 900 TL’lik teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın ihaleye katılan firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)