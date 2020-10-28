Pozitif vaka çıkan işyerinde tüm çalışanlara test yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının yayılımının önlenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalardan izolasyon tedbirlerinin takibi konusunda apartman/site yöneticileri/görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi sürece katkı verebilecek kişilerin de katkısının alınmasının önemli olduğu değerlendirilen toplantıda yapılan testler neticesi Covid-19 pozitif olduğu tespit edilen kişiler ile temaslı olduğu belirlenen ve izolasyonda olmaları gereken kişilerin izolasyon süresince ikamet ettikleri adreslerde apartman/site yöneticileri/görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi kişiler tarafından, izolasyon sürecine riayet etmedikleri tespit edilen kişilerin İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi’ne ivedilikle ihbarda bulunulması kararı alındı.

Fabrika, üretim tesisi, atölye ve benzeri iş yerlerinde çalışan kişiler arasında Covid-19 yönünden pozitif vakaya rastlanması halinde üretim planında aksama endişesiyle temaslı bildiriminden kaçınıldığı yönündeki tespitlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, söz konusu iş yerlerinde çalışanlar arasında Covid-19 tanısı konulan kişi olması durumunda işyerinde bulunan diğer tüm çalışanlara Covid-19 tarama testi yapılması kararı verilen toplantıda fabrika, üretim tesisi, atölye vb. işyerlerinde çalışan kişilerin Covid-19 tanısı alması durumunda pozitif vaka ve yakın temaslılarının işyeri hekimi ve insan kaynakları birimi tarafından İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine/Toplum Sağlığı Merkezleri’ne ivedilikle bildirilmesi; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB’ler) ile işyeri hekimleri tarafından; Covid-19 ile mücadele kapsamında fabrika, üretim tesisi, atölye vb. işyerlerinde gereken tüm önlemlerin alınması, vakaların ve temaslılarının takibinin yapılarak İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ile gerekli koordinasyonun ivedilikle sağlanması; fabrika, üretim tesisi, atölye vb. işyerlerinde Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında yapılacak her türlü uygulamada Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallara uyulması; ayrıca fabrika ve işyerlerinin yemekhane ve servis araçlarında pozitif vakaların temaslılarının takibini kolaylaştırmak için oturma planı oluşturularak, kişilerin sürekli aynı yerde oturmasının sağlanmasına da karar verildi.

Öte yandan konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak da Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da dile getirildi.

(Haber Merkezi)