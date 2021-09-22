Polisten uyuşturucu madde operasyonu

Polis uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı tespit edilen bir şahıs ile ilgili yapılan araştırmalarda; bir araç içerisinde 3 şahsı yakaladı. Yapılan aramada, bıçak, 16 adet ekstazi hap ve 27 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Bir diğer olayda ise polis şüpheli şahsın üst aramasında 1,41 gram Bonzai maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında “TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Kent merkezinde bir araç içerisinde yakalanan 2 şahıs ve araçta yapılan aramalarda da, iki parça halinde; 2,41 gram metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında “TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapıldı. (Haber Merkezi)

