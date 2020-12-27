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Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

Çorum’da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi otomobille kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otomobili durdurarak 2 kişiyi gözaltına alırken, araçtan bir adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Güncel 27.12.2020, 20:37
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Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi.  Şüphe üzerine durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü polisin  “ dur”  ihtarına uymayarak kaçtı. Araç yapılan kovalamaca sonucu Osmancık Caddesinde durduruldu. Yapılan aramada paspas kısmında bir adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet 9 mm fişek bulundu.  Sürücü ve yanındaki arkadaşına “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokulması,  6136 SKM ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezası uygulandı.

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