Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü polisin “ dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Araç yapılan kovalamaca sonucu Osmancık Caddesinde durduruldu. Yapılan aramada paspas kısmında bir adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet 9 mm fişek bulundu. Sürücü ve yanındaki arkadaşına “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezası uygulandı.