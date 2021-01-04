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Polisler kısıtlama döneminde ilçede kuş uçurtmadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. 

Güncel 04.01.2021, 15:23
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Polisler kısıtlama döneminde ilçede kuş uçurtmadı

İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerine kontrol ederken izin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Denetimlerde ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarıldı. 
Kaymakamlık tarafından oluşturulan ekipler kısıtlama döneminde ilçeye bağlı köylerde de denetimlerini sürdürdü. 
Denetim ekipleri ilçeye bağlı köylere giderek camilerde denetim yaptı. Köy camilerinde incelemelerde bulunan ekipler, alınan tedbirlerin uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Eksik olan tedbirlerin uygulanması için cami imamı bilgilendirildi. 

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