Polisi gören maskesini taktı

Çorum’da koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı’nda koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde vatandaşları uyaran polis kendilerini görünce maske takanlara, "Vaka sayıları yükselmeye başladı. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli. Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” uyarısı yaptı. Maskeyi koluna takanlar, cebinde taşıyanlar ise, "Su içiyordum, telefonla konuşuyordum, arabadan şimdi indim, çok sıcak bunaldım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.



