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Polis tedbir almak zorunda kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın corona virüs önlemleri nedeniyle vakit ve Cuma Namazı’nın cemaatle birlikte kılınmasına ara vermesi sonrası gözler camilere çevrildi.

Polis tedbir almak zorunda kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın corona virüs önlemleri nedeniyle vakit ve Cuma Namazı’nın cemaatle birlikte kılınmasına ara vermesi sonrası gözler camilere çevrildi.

20 Mart 2020 Cuma 19:40
Polis tedbir almak zorunda kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cuma Namazı kıldırmadı. Diyanet’in tedbir kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, Cuma namazı kılmak için kentte bulunan Ulucami’ye geldi. Polis ekipleri, Cuma namazı için gelen vatandaşlarla caminin kapalı olduğu söyledi.

Cuma Namazı nedeniyle kentte sela da okunmazken, öğle ezanının ardından minareden “Aziz milletimizin dikkatine. Ev veya iş yerinizde öğle namazınızı kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun” anonsu yapıldı.

Yine camiye Cuma namazı kılmak için gelen bir gurup arasında namaz kılma nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Araya giren sivil polis tartışmanın daha fazla büyümesini önledi.

Ezanın okunmasının ardından camiye giremeyen bir kişi, giriş kapısının eşiğinde öğle namazını kıldı. Gazetecilere ismini vermeyen bu kişi namaz sonrası yaptığı açıklamada “Ölüm her yerde gelir. Hatta camide de gelir. Bizde iman aşkı olduğu sürece biz bu illeti atlatacağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yayınladığı Cuma mesajında “Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin” görüşüne yer verdi.

Öte yandan bugün idrak edeceğimiz Miraç Kandili gecesinde de camiler kapalı tutulacak.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 20.03.2020 18:39
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