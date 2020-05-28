Polis otosundan indi bisiklete bindi

İddialara göre, bisikletine binip gezintiye çıkan Fehmi Y. Osmancık köprüsüne geldiğinde rahatsızlandı. Fehmi Y.’yi köprü altında ayakları çıplak ve bitkin halde görenler, polis ve sağlık ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri, Fehmi Y’ile bir süre görüştü. Daha sonra ambulansa alınan şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, şahsın bisikletini polis aracına alıp götürmek istedi. Ancak bisiklet polis otosuna sığmadı. Bu sırada görevli bir polis bisiklete binerek Fehmi Y’nin bisikletini evine götürüp teslim etti.