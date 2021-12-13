Polis o iki kişiyi arıyor

Olay, cumartesi gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre kız meselesi yüzünden Rafet C.K., Gökhan K. ile Umut C.Ş. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında Rafet C.K., ayaklarından vurularak yaralanırken, seken kurşunların isabet ettiği yoldan geçen Celal K., Yasin A., ve Muhammet A.’da yaralandı. Silahlı kavga sırasında çevrede bulunan iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan Celal K., Yasin A., ve Muhammet A. taburcu edildi. Polis olaya karışıp kaçan Gökhan K. ile Umut C.Ş’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sokakta yaşana silahlı kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Yusuf ÇINAR)