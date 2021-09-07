“Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kaderi Polis Okulu gibi olmasın”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz başta olmak üzere bazı CHP’li yöneticiler ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Polis Meslek Yüksekokulu inşaatını inceleyen ve inşaatın içi ve çevresinde hayvanların otladığını da yerinde tespit eden Mehmet Tahtasız, son yıllarda söz verilen ve yeri sürekli değişen Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kaderinin de Polis Meslek Yüksek Okulu’na dönmemesini istedi.

İktidar temsilcilerinin polis MYO’nun yerine 2019 yılından beri üç kez Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Tahtasız, “Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kaderi de 8 milyon lira harcanan, %80’i tamamlandıktan sonra 7 Ekim 2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine rağmen çürümeye terkedilen Polis Okulu projesi gibi olmasın” diye konuştu.

“KADERİNE TERKEDİLDİ”

Çorum’a yapılması planlanan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ne aşamada olduğunu iktidar temsilcilerine soran Tahtasız, Polis Okulu inşaatı önünde yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “27 yıl önce 1994 yılında temeli atılan Polis Meslek Yüksekokulu’nun son durumu ve kamu kaynaklarının, hazinenin nasıl harcandığını göstermek istedim. 130 dönüm alana inşa edilen proje 5 bloktan oluşmakta ve o yılların parasıyla 8 milyon lira harcanarak % 80’i tamamlanmasına rağmen kaderine terkedildi. % 80’i tamamlanan bu binalar 7 Ekim 2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine rağmen bu projeden bir sonuç alınamadı. Tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Bu projenin akıbetini İçişleri Bakanımıza, Valimize ve Çorum Milletvekillerine soruyoruz. 27 yıldır çürümeye terkedilen bu proje ve bu binalarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu binalar ne olacak?

“POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ NE AŞAMADA?”

Çorum kamuoyu her açılışta, her toplantıda AKP İl Başkanının, Milletvekillerinin müjdelerini ve projelerini dinlemekte. Kısa zamanda verdiğiniz müjdeleri ve projeleri sizlere ve kamuoyuna hatırlatalım.

MÜJDE 1: Çorumda % 80’i tamamlanmasına rağmen Polis Meslek Yüksekokulu yapılamadı. Bunun yerine verilen ilk müjde 11 Aralık 2019 tarihinde AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve AKP Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşmede Çorum’a bir müjde verdiler. Önceden askeri kışla olarak kullanılan 20 dönümlük araziye Polis Moral Eğitim Merkezi yapacağız Çorum’a hayırlı olsun. Bu projede rafa kaldırıldı.

MÜJDE 2: Aynı proje ile ilgili ikinci müjde . 28 Mart 2021 tarihinde eski Çarşı Karakolu binası önünde Sn.Valimiz, AKP Milletvekilleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Koçan ile birlikte Çorumda yapılacak olan Polis Moral Eğitim Merkezini yerinde inceleyen heyet en kısa sürede buranın ihalesinin yapılacağının müjdesini verdiler. Buranın ihalesi yapıldı mı? Yapılmadı ise ne zaman yapılacak ? Çorum kamuoyu merakla bekliyor.

MÜJDE 3: Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi ile ilgile üçüncü müjde. 25 Haziran 2021 tarihinde Çorum Melikgazi Kültür Merkezinin açılışında AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın yaptığı açıklamada verdiği son müjde İçişleri Bakanlığınca Çorum’a Çorum-Samsun Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün yanındaki 68 dönümlük alana Polis Moral Eğitim Merkezi inşa edeceğiz. Burada beş yıldızlı 150 yataklı polis oteli, spor kompleksi, yüzme havuzu ve bahçesinde kır düğünü yapılacağı müjdesini verdi.

“SORUYORUZ”

Çorum kamuoyuna ve yetkililere soruyoruz. Bu projede gelinen son durum nedir? Bu müjde olarak açıklanan projelerin hangisine inanacağız? Çorum halkının aklıyla alay etmeyin lütfen yapacağınız projeleri açıklayın. Devlet işi ciddiyet ister. Halkın parasını doğru zamanda doğru yatırımlara harcamanız gerekir. 84 milyonun alınterini heba etmeyin. Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kaderi de 1994 yılında temeli atılıp 8 milyon lira harcanan, % 80’i tamamlandıktan sonra 7 Ekim 2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine rağmen çürümeye terkedilen Polis Okulu projesi gibi olmasın. Verdiğiniz sözlerin ve müjdelerin arkasında durun. CHP olarak vermiş olduğunuz bu sözlerinizin Çorum halkı adına takipçisi olacağız”

(Süleyman ERDEN)