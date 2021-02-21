Polis memuruna hüzünlü veda

İskilip'te nakliyeci İsmail Nalcacı’nın oğlu olan polis memuru Sadık Esim için Mutaflar Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını ise İlçe Müftüsü Vahit Demiral kıldırdı.

Cenaze törenine merhumun ailesi, sevenleri ve Merzifon’da görev yapan meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sadık Esim, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

(Haber Merkezi)