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Polis memuruna hüzünlü veda

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Polis Memuru Sadık Esim, memleketi İskilip’te son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel 21.02.2021, 18:48
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Polis memuruna hüzünlü veda

İskilip'te nakliyeci İsmail Nalcacı’nın oğlu olan polis memuru Sadık Esim için Mutaflar Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını ise İlçe Müftüsü Vahit Demiral kıldırdı.

Cenaze törenine merhumun ailesi, sevenleri ve Merzifon’da görev yapan meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sadık Esim, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

(Haber Merkezi)

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