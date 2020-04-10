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“Polis, huzurun güvencesi”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Polis, huzurun güvencesi”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

10 Nisan 2020 Cuma 19:44
“Polis, huzurun güvencesi”

Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası, milletin huzur ve güvenliği için gece-gündüz demeden çalıştığını ifade eden Milletvekili Ceylan, sadece halkın güvenliği ve huzuru için değil, son günlerde de olumsuz sonuçlarını yaşadığımız dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da emniyet personelimiz aktif görev üstlendiğine dikkat çekti.
Polis Teşkilatının huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu söyleyen Ceylan, “Salgın dolayısıyla da her gün polislerimiz, evden çıkma yasağı olan yaşlı vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırıyor, dışarıda canlarını hepimiz için tehlikeye atarak alınan tedbirleri denetliyorlar. Polis Teşkilatımızın, ülke çapında gösterdiği insan üstü gayretler taktire şayandır” dedi.
Polis Teşkilatının sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde insanların özgürce yaşadığını anlatan Ceylan, her türlü endişeden uzak bir şekilde hayatımızı sürdürmemizi sağlayan polis teşkilatına millet olarak şükran borçlu olduğumuzu vurguladı.
Milletvekili Ceylan, “Vatanımıza ve milletimize iç ve dış mihraklardan gelmiş olan her türlü tehdidi, cansiperane olarak karşılayan, değerli Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza minnettarız. 10 Nisan Polis Günü ve Haftası vesilesi ile bir kez daha şehit polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazi olan polislerimize minnetlerimizi sunuyor, görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Polis Günümüz ve Haftamız kutlu olsun” açıklamasında bulundu. (Haber Merkez)

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