Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98571
ALTIN
390.029
DOLAR
7.1811
STERLİN
8.8659
EURO
7.7550
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da...
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Vali talimat verdi yaşlı kadın oğluna kavuştu
Yaşlı kadın oğluna kavuştu

“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”

ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın pandemi süreci ile ilgili sorusunu yanıtlarken, tedbirlerin kademeli olarak hafifletildiğine dikkat çekerek, herkesi ölçüsüz davranışlardan kaçınmaya çağırdı. 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:17

Ekonomik bakımdan büyük sancılar yaşandığına değinen Yolyapar, felaketin en az hasarla atlatılabilmesi için toplumun her bireyinin ayrı ayrı sorumluluk taşıdığını, özellikle iş dünyasının piyasaların canlanması yönünde azami çabayı göstermesi gerektiğini söyledi. 
Mehmet Yolyapar, “gemisini kurtaran kaptan” anlayışının, tüm gemilerin batması gibi bir felakete sebep olabileceğini, onun için, tek çıkar yolun, yüksek bir moralle dayanışma ve güçbirliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 06.05.2020 18:27
İlgili Haberler
Çorum Belediyesi 500 bin maske dağıtacak
Çorum Belediyesi 500 bin maske dağıtacak
Ahlatcı’dan karantina altındaki gurbetçilere mektup
Ahlatcı’dan karantina altındaki gurbetçilere mektup
Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü
Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü
“Üç fidanın mücadelesi yolumuza ışık tutuyor”
“Üç fidanın mücadelesi yolumuza ışık tutuyor”
“Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz”
“Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz”
Valilik’ten dolandırıcılık uyarısı
Valilik’ten dolandırıcılık uyarısı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim