“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”

Ekonomik bakımdan büyük sancılar yaşandığına değinen Yolyapar, felaketin en az hasarla atlatılabilmesi için toplumun her bireyinin ayrı ayrı sorumluluk taşıdığını, özellikle iş dünyasının piyasaların canlanması yönünde azami çabayı göstermesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Yolyapar, “gemisini kurtaran kaptan” anlayışının, tüm gemilerin batması gibi bir felakete sebep olabileceğini, onun için, tek çıkar yolun, yüksek bir moralle dayanışma ve güçbirliğini sağlamak olduğunu ifade etti.