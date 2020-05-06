Ekonomik bakımdan büyük sancılar yaşandığına değinen Yolyapar, felaketin en az hasarla atlatılabilmesi için toplumun her bireyinin ayrı ayrı sorumluluk taşıdığını, özellikle iş dünyasının piyasaların canlanması yönünde azami çabayı göstermesi gerektiğini söyledi.
Mehmet Yolyapar, “gemisini kurtaran kaptan” anlayışının, tüm gemilerin batması gibi bir felakete sebep olabileceğini, onun için, tek çıkar yolun, yüksek bir moralle dayanışma ve güçbirliğini sağlamak olduğunu ifade etti.
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”
ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın pandemi süreci ile ilgili sorusunu yanıtlarken, tedbirlerin kademeli olarak hafifletildiğine dikkat çekerek, herkesi ölçüsüz davranışlardan kaçınmaya çağırdı.
Ekonomik bakımdan büyük sancılar yaşandığına değinen Yolyapar, felaketin en az hasarla atlatılabilmesi için toplumun her bireyinin ayrı ayrı sorumluluk taşıdığını, özellikle iş dünyasının piyasaların canlanması yönünde azami çabayı göstermesi gerektiğini söyledi.