Son Dakika

Pınar Koleji’ne büyük ilgi

Pınar Koleji’nin Silmkent Kampüsü’nde 17-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı büyük ilgi gördü. 4,5,6 ve 7. sınıf öğrencileri sınavdayken, velilere de ikramlarda bulunuldu. 

Güncel 21.03.2021, 18:43
42
Pınar Koleji’ne büyük ilgi

Öğrenciler ve velileri, Silmkent Kampüsü’nü çok beğendiklerini ve kendilerine gösterilen samimiyetten memnun olduklarını dile getirdiler. 
Pınar Koleji Müdürü Hasan Tay, öğrenci velileri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti ve onlara samimi bir aile ortamı yaşattı. 
Sınavlar süresince, pandemi önlemleri de titizlikle uygulandı.

(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@