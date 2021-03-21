Pınar Koleji’ne büyük ilgi

Öğrenciler ve velileri, Silmkent Kampüsü’nü çok beğendiklerini ve kendilerine gösterilen samimiyetten memnun olduklarını dile getirdiler.

Pınar Koleji Müdürü Hasan Tay, öğrenci velileri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti ve onlara samimi bir aile ortamı yaşattı.

Sınavlar süresince, pandemi önlemleri de titizlikle uygulandı.

(Haber Merkezi)

