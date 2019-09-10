Pınar Koleji öğrencileriyle buluştu

Pınar Koleji 2019/2020 eğitim öğretim yılına renkli görseller ve müziklerle başladı. Okul bahçesinde yapılan açılış töreninde öğrenciler, arkadaş ve öğretmenleri ile hasret giderdi. Hazırlanan programda ilkokul öğrencilerinden şiirler dinlerken, sosyal bilgiler öğretmeni yılın açılış konuşmasını yaptı. Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, Pınar Koleji öğrencilerine “güzel bir tatilin ardından tekrar birlikteyiz aramıza yeni katılan öğrencilerimiz ailemize hoş geldiniz dedi ve yeni eğitim öğretim yılımızın velilerimize , öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı olmasını , yılın başarılarla dolu olmasını diliyorum “ dedi.

Küçük öğrencileri yalnız bırakmayan anne ve babaları Pınar Koleji’nin ve çocukların bu mutlu gününü paylaştı. Pınar ailesine yeni katılan 1. sınıflar ellerindeki renkli uçan balonları ile müzik eşliğinde okula giriş yaparken diğer öğrencilerin de onları alkışlaması okulun ilk gününü renklendirdi. (Haber Merkezi)