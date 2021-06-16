Pınar Eğitim Kurumları yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Silmkent Kampüsü Okul Konferans Salonunda gerçekleştirilen sunumda, Pınar Eğitim Kurumları Lise Müdürü Recep Özcan ve Lise Genel Koordinatörü Erol Tonga, yeni öğretim yılında ders işleme modelleri ve 29 yıllık kurumun eğitim politikaları hakkında bilgi verdiler.

Ayrıca, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Edebiyat Zümrelerinin tanıtımlarının da ilerleyen süreçte yapılacağı açıklandı.

Önümüzdeki dönem 30.yılını kutlamaya hazırlanan Pınar Eğitim Kurumları devlet destekli Çorum'da tek okul olan Bilim Tasarım ve İnovasyon Koleji, Pınar Çözüm Kurs Merkezi, İlköğretim ve Lise Kolejleri ile Çorum'un eğitim hayatına yön vermeye devam edecek.

(Haber Merkezi)

