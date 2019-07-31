Pilav yeme yarışmasına 250’ye yakın başvuru var

Yeniyol Mahallesi Gazi 1'inci Sokak’ta bulunan restoranın işletmecisi Burak Karaca, “pilavını ye ödülünü al” sloganıyla düzenlediği yarışmada erkekler kadar kadınların da ilgi gösterdiğini söyledi.

10 porsiyon tavuklu pilav yiyen müşterilere bin lira para ödülünü duyanlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar açık olan işyerine akın etti. 10 gün içerisinde 250’ye yakın müracaatın alındığını ve sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan yarışmaya il dışından da katılım gerçekleştiğini belirten Karaca, “10 porsiyon pilav yiyebilen herkese bin lira para ödülü veriyoruz. Erkeklerde 10, kadınlarda ise 8 porsiyon. Yani 10 porsiyon yediğinde para ödülünü alıyorlar. Tek şartımız bu. İşyerimiz gece boyu açık ve yarışmacılar sırasının gelmesini bekliyor” dedi.

Yarışmaya katılan Sevgi Karaveli, “Yarışmada süre yok, zor ama imkânsız değil, sabaha kadar buradayız. Ödülü alıp gideceğim” dedi. Şirin Yılmaz ise “Ben de kolay olduğunu düşünüyordum. Tabi öyle değilmiş, zorluyorum kendimi. Ama başaracağım” derken, Seda Gelgör ise, “Güzel bir yarışma arkadaşlarımızla yarışmaya hep birlikte katıldık. İnşallah para ödülünü alıp gideceğiz” şeklinde konuştu.

Yarışmada sırasının gelmesini bekleyen Onur ve Ebru Aslan çifti ise “Medya aracılığıyla yarışmayı takip ediyorduk ve biz de bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Kazanacağımızdan eminiz” dedi.

Yarışmaya katılan Şirin Yılmaz, Sevgi Karaveli ve Seda Gelgör, şart koşulan 8 porsiyon pilavı bitiremeden yarışmadan ayrılırken, sırası gelen diğer yarışmacılar pilavlarını yemeye başladı. Yarışma sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

(Yusuf ÇINAR)