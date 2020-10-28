“Peygamberimiz her zaman diliminde insanlığa rehberdir”

Bu mübarek gecenin insanlık alemine kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen ve insanlığın ufkunu aydınlatan Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gece olduğunu hatırlatan Oğuzhan Kaya; “O Peygamber ki; insanların kötülükte sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya ilahi nur, rahmani bir şifa olmuştur.

O'nun rehberliğinde insanlar aydınlanmaya, kötülükler iyiliğe dönüşmeye başlamış; adeta cehalet asrı bir saadet asrı olmuştu. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı. Sevgili Peygamberimiz kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa gönderilmiştir” dedi.

Hz. Muhammed’in her zaman diliminde insanlara örnek ve rehber olarak Allah tarafından dünyaya gönderildiğini söyleyen Kaya mesajında kandilin Peygamberimizi daha iyi tanımaya ve anlamaya vesile olmasını, tüm insanlığın barış, huzur, güven ve muhabbetini kuvvetlendirmesini de diledi.

(Haber Merkezi)