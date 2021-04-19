“Peygamberimiz, bütün ahlakiv güzellikleri yaşayarak öğütledi”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, âlemlere rahmet olarak dünyaya gelen Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selâmete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlâki güzellikleri yaşayarak öğütlemiştir” diyen Ahlatcı, Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğunun günümüzde daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Her açıdan buhran içinde kıvranan insanlığa verdiği mesajlarla çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşan günümüz dünyasına da kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Bu mübarek günler vesilesi ile Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız” dedi. (Haber Merkezi)