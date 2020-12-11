“Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkardık”

Ekmekçioğulları Metal A.Ş. önünde işçilerin bekleyişi sürerken firma yetkilileri gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Ekmekçioğulları Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Ekmekçi ve şirket Avukatı Sinan Kolcu’nun katıldığı toplantıda, basında yer alan “işçi kıyımı” yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

“SENDİKA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADI”

Basın toplantısında 28 işçinin iş akdinin 7 Aralık’ta fesih edildiğini ve gerekçesinin ise iddia edildiği gibi sendikalı oldukları için değil, performans düşüklüğü olduğu söylendi. “İşten çıkartılan mesai arkadaşlarımızın sendikal faaliyette bulunmaları nedeniyle işten uzaklaştırıldıkları iddiası gerçek dışıdır” ifadesine yer verilen açıklamada, sendikanın çoğunluğu sağlayamadığı ve yetkiye itiraz yapılacağı belirtildi.

“KANUN DIŞI İŞ BIRAKILDI”

Kanun dışı iş bırakıldığı ve firmalarının maddi zarara uğratıldığı söylenen açıklamada, “Yaptıkları eylemin amacını önceki gün iş akitleri sonlandırılan mesai arkadaşlarının işe geri alınmalarını sağlamak olarak beyan etmiş, firmamızla yasalara ve kurumsal ilkelere aykırı düşecek şekilde pazarlık yapmaya teşebbüs etmişlerdir. Yapılan bu eylemler ve zararlar adli makamlarca tespit ile tutanak altına alınmıştır” denildi.

“HAKSIZ EYLEM VUKU BULMUŞTUR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Firmamızca yapıla uygulama 4857 Sayılı İş Kanunu’nun amir hükümlerine, Anayasa’ya ve evrensel hukuk normlarına aykırı değildir. Bizatihi çalışma arkadaşlarımızca firmamızın mağduriyetine sebebiyet veren bir dizi haksız eylem, zarar vuku bulmuştur.” (Nurdan AKBAŞ)