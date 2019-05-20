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Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 23:28
Perakende satış hacmi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mart dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 13,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.

(Emre URAL)

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