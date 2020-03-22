Pazarda korona virüsüne karşı maske ve eldivenli önlem

Sağlık Bakanlığı’nca vatandaşlara korona virüsle (Kovid-19) ilgili yapılan uyarıların ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da virüsten korunma amacıyla çeşitli önlemler alındı. Kentte de semt pazarındaki satıcılar ve alış-veriş yapmaya gelen vatandaşlar, maske ve eldiven takarak virüsten korunmak için önlem aldı.

Pazar esnafı satışların yarı yarıya düştüğünü belirtirken, en çok satılan ürünlerin başında, virüse karşı etkili oldukları düşünülen patates ve soğan, olduğunu söyledi.

VATANDAŞ PATATES VE SOĞANA HÜCUM EDİYOR

Müşterilerin genelde patates ve soğan aldığını belirten bir satıcı, “Korona virüsü salgınından sonra patates ve soğan çok satılıyor” diye konuştu.

Öte yandan, bazı vatandaşların alış-veriş yapmak için pazara gittiği ve kendilerince önlemler aldığı görüldü.

“MASKE VE ELDİVEN TAKARAK ALIŞ VERİŞİMİZİ YAPIYORUZ”

Virüsten korunmak için pazara eldiven takarak gelen bir vatandaş ise, “Eldiven takarak önlemimi aldım. Pazara yeni girdim, dolaşıp bakacağım. Şu an için sadece patates aldım” diye konuştu.

Önlemini maske takarak alan bir başka vatandaş da “Pazarı dolaşacağız, ürünleri bakıp alabilirsek alacağız. Daha çok sebze ve meyve alıyoruz. Maske takarak korona virüsünden korunmak için önlem aldım” ifadelerini kullandı. (Yusuf ÇINAR)