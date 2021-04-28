Pazarcı isyan etti: BİZİM TEZGAHIMIZ KAPALI, MARKETLER NEDEN AÇIK?

Çarşamba Pazarı’nda tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanırken, ‘tam kapanmayla’ birlikte tezgah açamayacak olan pazar esnafı, marketlere tanınan imkanın kendilerine de tanınmasını istiyor.

Çorum Haber olarak Çarşamba Pazarı’na gittik, pazarcı esnafı ile konuştuk.

‘MARKETLER NEDEN AÇIK?’

Tam kapanma kararının pazarcı esnafı için iyi olmadığını dile getiren İhsan Arslan, “20 gün ne yapacağız biz. Kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çocuklarımıza ne yedireceğiz? Marketler neden açık da pazarları kapatıyorlar? Buna bir çare bulsunlar. Halk, marketlere mecbur bırakılacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde market ürünlerinde ciddi zamlarla karşılaşacağız. Ucuz ve kaliteli ürün için pazarlar kurulsun” dedi.

‘KÜÇÜK ESNAFA HAKSIZLIK YAPILIYOR’

Son dönemde sayıları hızla artan ve mahallelere yayılan market zincirlerinden şikâyet eden Fazlı Küçük, “Biz küçük esnaflarız, bu şartlarda bizim süpermarketlerle rekabet etmemiz mümkün mü? Bize haksızlık yapılıyor. Büyük marketler manavlar açık biz küçük esnaf kapalı. Sadece bize değil halka da zararı var bizim kapalı olmamızın. Halkın marketlerden pahalı fiyatlarla alıveriş yapacak gücü yok. Tam kapanma kararından memnun değiliz” diye konuştu.

‘GEÇEN YIL KAPATACAKTI, GEÇ KALDI’

Salgının bir an önce bitmesini dileyen Mevlüde Başceyhan, “Hastalık da zor bitmesi gerekiyor ama millete de çok zor, ne yiyecek ne içeceğiz. Geçim sıkıntısı aldı başını gidiyor. Ta geçen sene kapatılması gerekiyordu. Geçen yıl Kurban Bayramında kapatsaydı hastalık gitmişti. Geç kaldı” cevabını verdi.

‘3 LİRALIK ŞEY MARKETLERDE 15 LİRA OLACAK’

Hüseyin Erkan, “Tam kapanma iyi olmadı ama kapandı yapacak bir şey yok. 3 liralık şey marketlerde 15 lira olacak. Belki ondan sonra pazarcının kıymeti bilinir” diye konuştu.

Herkesin ekmek telaşında olduğunu belirten Ahmet Uzun şunları söyledi: “Bu hastalık hepimizi etkiledi. Kapanması çok iyi oldu. Herkes için böyle daha hayırlı olur inşallah, hastalığı yeneriz.”

Alışveriş yapan Fatma Öncel, marketlerdeki fiyat pahalılığından şikayet ederek, “Marketlere gücümüz mü yetiyor. Pazarlardaki fiyatlardan memnunuz. İnşallah tam kapanmayla hastalık biter, pazarlar da yeniden açılır” dedi.