Payitaht Abdülhamit dizisinin setine ziyaret

Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Atakan Akman, yaptığı açıklamada ziyaretin öğrenciler için verimli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin sette dekor, ışık ve çekim mekanları gibi teknik konularda bilgi aldıklarını dile getiren Akman, “Öğrenciler, eğitim süresince aldıkları teorik eğitimi bu platoda uygulamalı olarak görme fırsatı buldu. Projenin amacı sinema, belgesel ve televizyon alanında yetenekli gençleri bu alanda çalışmaya yönlendirmek. Proje kapsamında önümüzdeki günlerde yönetmen ve oyuncuyla söyleşi yapacağız. Gençlerin hayatlarına dokunabilmek, meslek seçimleri öncesinde ilgi duydukları alanlarla alakalı olabildiğince bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak amacıyla başlattığımız projemizi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

(AA)