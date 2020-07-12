“Patates ve soğan üreticilerinin sorunları çözüme kavuşmalıdır”

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Ticaret Borsası yöneticileri ile bir süre sohbet ederek üreticilerin, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarını değerlendirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ziyaret sırasında; soğan ve patates üreticilerinin sıkıntısından bahsederek, ihracat kısıtlaması uygulandığını belirtti. Soğan ve patateste hasat zamanının geldiğini, maliyetin 70 kuruş olmasına rağmen satış fiyatlarının 40-50 kuruş olduğunu ve üreticilerin zarar ettiğini ifade eden Tahtasız, üreticilerin sorunlarına bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Borsa Başkanı Naki Özkubat ise patates ve soğanın stratejik ürün olduğunu, buna rağmen yeterli modern depolama alanlarının ilimizde olmadığını söyledi.

Her zaman ve her koşulda üreticinin yanında olduklarını, önümüzdeki günlerde bir heyetin daha Çorum’a gelerek çiftçilerle biraraya geleceğini dile getiren Tahtasız, heyete ziyareti için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)