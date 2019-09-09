“Partimizi hak ettiği yerlere taşıyacağız”

MHP Çorum İl Başkanlığı, “Dr. Devlet Bahçeli Salonu’nda” aylık istişare toplantısı yaptı ve Ülkü Ocağı’nı ziyaret etti.

Yapılan toplantıya tüm ilçe başkanları katılım sağladı. Toplantı İl Başkanı Arslan Kaynar’ın başkanlığında başladı.

Toplantı gündeminde yerelde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerinde istişareler yapıldı ve genel siyaset konuşuldu.

Toplantı sonrasında ise heyet Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na atanan Orhan Tosik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “MHP aylık ilçe başkanları toplantısından sonra bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan tüm başkanlarıma teşekkür ederim. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş Beyin takdirleri ile Ülkü Ocakları İl Başkanı olarak 29 Haziran 2019 günü görevime başladım. Bizler Ülkü Ocakları olarak Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları dışında hareket etmeden her zaman Partimiz olan MHP ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip çalışmalarımıza devam ederek davamıza hizmet edeceğiz. Temsil ettiğimiz makam şehitlerimizin makamıdır ve yükümüz ağırıdır inşallah görev süremiz boyunca rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye ve tüm ülkücü şehitlerimize layık olmaya çalışacağız” dedi.

MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ise konuşmasında “Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na atanan Orhan Tosik Başkanıma bu kutlu görevinde başarılar diliyorum. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in biz evlatlarına emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları birdir her daim ayakta kalacaktır. Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin önderliğinde inşallah bizlerde bu kutlu görevlerimizde elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği kutsal bir ocaktır. Ve tüm ülkücülerin yeri MHP’dir. Çorum teşkilatları olarak Ülkü Ocaklarımız ile istişareler halinde çalışmalarımızı daha da artırarak MHP’yi Çorumda inşallah hak ettiği yerlere taşıyacağız” dedi. (Haber Merkezi)