“Partide birlik, halk içinde örgütlenmek için adayım”

CHP’nin Pazar günü yapılacak Merkez İlçe Kongresi nedeniyle bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkan Adayı Rıdvan Samsunlu, “Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere mirasıdır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkemiz çok partili yaşamı ve demokrasisi birçok sıkıntı ve geriye gidişler yaşamıştır. Bugün de parlamenter demokrasi ve Cumhuriyet değerlerinden geriye gidişin yaşandığı bir süreçtir.

Ülkenin kurtuluşuna önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, ‘benim manevi mirasın akıl ve bilimdir’, demiştir.

İkinci Dünya savaşı, tüm ülkelerde ki rejimleri yönetimleri etkilemiştir. Türkiye’de bu değişimden etkilenmiş ve çok partili yaşama geçmiştir. Çok partili yaşam ise darbelerle kesintiye uğramıştır. Askeri darbeler dönemi bir yana geçmiş, sivil yol ve yöntemlerle ülkenin rejimi değiştirilmiştir. Bu gün ülkemiz demokratik olmaya bir rejimle yönetilmektedir. Ülkenin yaşadığı bu durumdan tabi ki iktidar olanların sorumluluğu vardır fakat ana muhalefet olarak CHP’nin de sorumluluğunun olduğu açıktır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkılacaksa akıl ve bilimden yararlanılması gerektiğini kaydeden Samsunlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütünün bugün ne halde olduğu, ne hale getirildiğini görmeyen bilmeyen yoktur. Meleklerin ve şeytanların, para babalarının, sofraların ve salonların mezesi haline getirilen siyasetin, bu kente, ülkeye vereceği bir şey yoktur.

CHP’ye oy vererek ülke geleceğini kendi çıkarlarının üstünde tutan tüm seçmenlere, her türlü baskıya rağmen partiye üye olan üyelere ve delegelere teşekkür ediyor, özveri ve cesaretlerinden dolayı onları kutluyorum. Fakat yaşanan şu delege ve seçim oyunlarını bozmadığımız, değiştiremediğimiz için kendim, arkadaşlarımın, beni destekleyen tüm kesimlerin ve parti üyelerimizin de sorumlu olduğunu belirtmek istiyorum.

Bu sorumluluk nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’na aday oldum ve çalışma arkadaşlarımda yönetime aday oldu, bazı arkadaşlarımızda il delegeli için aday oldu.”

“BİZLER NE İSTİYORUZ?”

CHP Merkez İlçe Örgütü’nü halkın tüm kesimlerine açık hale getirilmesini sağlayacaklarını kaydeden Samsunlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü, toplumun sorunlarına sahip çıkacak. Bir kişinin baskısı, ayak oyunlarına alet olmayacak. Bir kişinin Belediye Başkanı Adayı, bir kişinin milletvekili sıralaması yaptığı ve lokanta masalarında partinin şekillendirildiği alan olmayacak.

Çorum Belediyesi borca batmış ve iflas etmiştir. Şimdiden yerel seçimler için hazırlıklar başlayacaktır. Seçimlerde geldiğinde kapı kapı belediye başkanı adayı aranmayacak, belediye başkanlığına aday olacaklarla uzun zaman öncesinden hazırlıklar yapılacaktır.” (Haber Merkezi)