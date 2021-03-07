“Parti faaliyetlerimiz engellenmek isteniyor”

Yoksulluğun ve açlığın gölgesinde yaşama kavgası veren emekçilerin n sesi olmak için yoğun bir aydınlatma ve örgütlenme çalışması yürüttüklerini kaydeden Aygün, “Partimizin bu konudaki en önemli araçları hiç kuşkusuz ki, bildiriler, afişler ve diğer görsel materyallerdir. Ne yazık ki son dönemde afiş çalışmamız Emniyet görevlilerince sudan sebeplerle engelleniyor” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BOŞ BİLBOARD BIRAKTI DA BİZ Mİ ASMADIK?”

Ekmekcioğlu işçilerinin kış ortasında işten atılmalarını görmeyenlerin, zamlardan dolayı kışın doğalgazını açamayanları görmeyenlerin ne hikmetse partilerinin insanca yaşam talebini, zamları geri alın ücretleri yükseltin taleplerini içlerine sindiremeyip faaliyetlerini engellemeye çalıştığını ifade eden Aygün, “Kamuya ait yerlere afiş yapıştırıldığını iddiasıyla ki aslında kamuya ait yerlere değil, sadece boş dükkânlara yapıştırılan afişlerimiz, güvenlik güçlerince sökülürken, arkadaşlarımıza ise Kabahatler Kanunu’na göre para cezası kesiliyor. Çorum Belediyesi, boş billboard bıraktı da biz mi asmadık?” ifadelerini kullandı.

“ZAMLAR GERİ ALINSIN TALEBİNDEN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLABİLİR?”

EMEP’in işçilerin, emekçilerin, gençlerin ve kadınların desteğiyle politika yaptığını vurgulayan Aygün, “Partimiz, sermaye partileri gibi devletten yardım almamaktadır. Uygulama tamamen siyasidir” dedi.

Faaliyetlerinin engellendiği şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planını açıklamış olmasının da ayrıca manidar olduğunu dile getiren Aygün, “İnsan hakları eylem planının görüşüldüğü şu günlerde Emniyet güçlerinin partimizin ‘zamlar geri alınsın’ afişlerini sökmesi, afiş yapıştıran arkadaşlarımıza para cezası yazması provokasyondur, ayrımcılıktır, Çorum’da toplumsal barışı bozmaktır” dedi. (Haber Merkezi)