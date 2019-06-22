Parkta akıma kapılan çocuk kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre İstanbul Eyüpsultan’ın Güzeltepe Mahallesi’ndeki Hüseyin Aksoy Parkı’nda oyun oynayan 12 yaşındaki Onur Bağlan, aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 20.15 sularında meydana geldi. Oynadığı sırada aydınlatma direğine dokunan Onur Bağlan, elektrik akımına kapıldı. 12 yaşındaki çocuk, bir anda yüzünün üstüne yere yığıldı. Bağlan’ın yere yığıldığını gören arkadaşları durumu parkta spor yapan kadınlara haber verince kadınlar çocuğu akımdan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük Onur’u hastaneye kaldırdı. Ancak 12 yaşındaki Onur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük Onur’un CHP Belediye Meclisi Yedek Üyesi Emrah Sarıtaş’ın yiğeni olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, küçük çocuğa Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)