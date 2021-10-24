“Park yeri bulamayan müşteri, alışverişini başka yerden yapıyor”

Kentin nüfusunun ve araç sayısının artması, trafiğin yoğunlaşması karşısında, açıldığı dönemin “çok geniş” caddeleri Gazi ve İnönü, bugün ihtiyaca cevap veremiyor. Özellikle belirli saatlerde, Anitta’dan Saat Kulesi’ne adeta milim milim ilerlenebiliyor. Yine Atatürk Lisesi’nden Saat Kulesi’ne de büyük sıkışıklıklar yaşanıyor.

Trafik akışının yavaşlamasında en önemli etkenlerden biri de, “otopark yetersizliği nedeniyle” cadde boyunca tek sıra araç park edilmesi. Bu durumda trafik, tek şeritten adım adım ilerlemek zorunda kalıyor. Cadde boyunca araç park edilmesinin yarattığı bir başka sıkıntı ise, alışveriş için kısa süreli park olanağının bulunamayışı…



Gazi Caddesi’ndeki işyeri sahiplerinden bir grup, Gazi ve İnönü caddelerinde -kısa süreli duruşlar dışında- park yasağı kararının uygulanmayışından yakınıyor. Gazi Caddesi sakinleri, ÇORUM HABER aracılığıyla rahatsızlıklarını ilgililere ve kamuoyuna duyururken, “Müşterimiz alışveriş için duramıyor, günlerimiz kâbusa dönüştü. Sabır sabır, sonu gelmiyor!” diye konuşuyorlar.

İşyeri sahipleri dertlerini şöyle anlatıyorlar: “İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karara göre, araçlara Gazi Caddesi’nde 10 dakikalık geçici park süresi tanınıyor. Bu sürede de, dörtlü flaşörlerin açık tutulması zorunluluğu bulunuyor. Ama gelin görün ki, caddeye sabah park edilip akşam alınan araçlar var. Park yasağı uygulaması, ciddi bir denetim yapılmadığı için işlemiyor. Kısa süreli park imkânı, kural tanımaz sürücüler tarafından istismar ediliyor.”



Cadde esnafı adına konuşan Vefa Eczanesi sahibi Mustafa Göbelek, Gazi Caddesi’nin “ücretsiz otopark” olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Sabah kim erken gelirse aracını park ediyor, akşam evine giderken alıyor. Bizler ne mal indirebiliyoruz, ne de müşterimiz aracını kısa süreli park edip alışverişe gelebiliyor. Mal indirecek araçlar 3-4 kez dolanmak zorunda kalıyor.” şeklinde konuştu.

Sıkıntılarını Belediye’ye ilettiklerini, ancak bir türlü çözüm getirilmediğini ifade eden Mustafa Göbelek, “Amasya, Tokat gibi komşu illerimizde, esnafın işini kolaylaştıran uygulamalar var. Biz de istiyoruz ki, insanlar caddede 15 dakika araçlarnının flaşörlerini yaksın, alışverişini yapsın, işini görsün. Bu süreyi aşana ceza mı uygulanır, çok ağır park ücretleri mi tahakkuk ettirilir, ne gerekiyorsa yapılsın.” ifadesini kullandı.

Halıcı bir esnaf, ““Bize hemen hemen her gün kargo araçlarıyla halı geliyor. Kargo aracını 100 metre ileride otoparka çektirmek zorunda kalıyoruz. Sırtımızda halı taşıyoruz. 2 dakikada yapacağımız işi yarım saatte yapabiliyoruz. Esnafı zora koşuyorlar” diye konuştu. Bir başka esnaf, aracını park edemeyenlerin başka yerlerden alışveriş ettiğini, kayba uğradıklarını anlatırken, bir diğer esnaf ise, pandemiden sonra desteğe ihtiyaç duyarlarken, bir de döviz artışı ile uğraştıklarını, internet üzerinden satışların da esnafı sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Dükkanımıza gelmek isteyip gelemeyen müşteri, bir başka darbe oluyor” dedi.



(Nurdan AKBAŞ)

