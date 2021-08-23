Park halindeki otomobile çarpıp apartman bahçesine düştü!

Çorum’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarpıp 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahar Caddesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp önce park halindeki otomobile çarptı ardından da bir Apartmanın bahçesine düştü.

Gürültüyü duyup dışarıya çıkan apartman sakinleri, yardım etmek için bahçeye koştu. Ancak, bahçeye düşen otomobilde kimseyi bulamadı.

Çağırılan sağlık görevlileri kaza yerinden ayrılırken, polis ekipleri, hasar gören otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, otomobilin sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Düşen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.