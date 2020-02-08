Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Park Bahçeler personelinden örnek kan bağışı

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları kan verdi. Kan bağışı kampanyasına kayıtsız kalmayan müdürlük personeli örnek bir davranışa imza attı.

Park Bahçeler personelinden örnek kan bağışı

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları kan verdi. Kan bağışı kampanyasına kayıtsız kalmayan müdürlük personeli örnek bir davranışa imza attı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:46
Park Bahçeler personelinden örnek kan bağışı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da kan bağışı kampanyasına destek veren personele duyarlılığı için teşekkür etti. Belediye personelinin sosyal sorumluluk gerektiren konularda her zaman yer aldığını belirten Aşgın, “Kızılay'ın kan kampanyasına Çorum Belediyesi olarak bizler de katkı veriyoruz. Biz de Çorum Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Kan vermenin her sağlıklı insanın yine insanlığa olan sorumluluğu olduğunu ifade eden Aşgın, ülkemizde yaşanan felaketler sonucunda kan ihtiyacını karşılamak adına sağlıklı olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
Huzurevinde moral verdiler
Huzurevinde moral verdiler
Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret
Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim