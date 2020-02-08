Park Bahçeler personelinden örnek kan bağışı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da kan bağışı kampanyasına destek veren personele duyarlılığı için teşekkür etti. Belediye personelinin sosyal sorumluluk gerektiren konularda her zaman yer aldığını belirten Aşgın, “Kızılay'ın kan kampanyasına Çorum Belediyesi olarak bizler de katkı veriyoruz. Biz de Çorum Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Kan vermenin her sağlıklı insanın yine insanlığa olan sorumluluğu olduğunu ifade eden Aşgın, ülkemizde yaşanan felaketler sonucunda kan ihtiyacını karşılamak adına sağlıklı olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)