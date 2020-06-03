Parasını bankada unutana ek süre

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.

Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

(Haber Merkezi)