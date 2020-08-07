“Parası olan kazanıyor, olmayan kaybediyor”

Biz de Çorum Haber mikrofonunu halka uzattık. Yükselen altın ve dolar fiyatlarının durumunu sorduk.

Altın ve dövizdeki yükselişin nedeninin koronavirüs salgını olduğunu düşünenler de vardı, ekonominin yanlış yönetildiğini söyleyenler de oldu. Dış güçlerin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını dile getirenler de oldu.

İşte vatandaşlardan aldığımız bazıcevaplar;

Ekonominin hiç iyiye gitmediğini söyleyen bir vatandaş, “Durum kötü, çok kötü. Ben emekliyim, bugün emeklinin parası eridi gitti. Bugün çeyrek altın 840 liraymış. Bir emekli maaşı 3 çeyrek altın alamıyor. Olan halka oluyor. Bu ülkede ezilen fakir, emekli, çalışan” diye konuştu.

“SEBEBİ DIŞ GÜÇLER”

Ekonomik sıkıntının kaynağının dış güçler olduğunu dile getiren bir vatandaş şunları söyledi: “Ülkede ekonomik sıkıntı var ama bu Türkiye’nin sorunu değil, dış güçlerin sorunu. Hepimiz televizyon izliyoruz 5 tane ülke İngiltere, Fransa falan bunlar Tük parasını çekip, ülkemizin ekonomisini zayıflatmaya uğraşıyor. Türkiye’yi zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Birlik beraberlik içinde olursak bunların üstesinden geleceğiz.”

“ZENGİN DAHA DA ZENGİNLEDİ”

Olan garibana oluyor diyen bir vatandaş, “Ülkemizde bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar var, zenginler zaten daha da zenginledi ama olan gariban halka oluyor. Bu hükümet bunu böyle getirdi, böylelikle gider yani” cevabını verdi.

“DOĞRU YÖNETİM YOK”

Fransa’da yaşayan bir vatandaş, kurdaki dalgalanmaların sadece Türkiye’de olduğunu söyledi. Yurt dışında dalgalanmaların olmadığını kaydeden vatandaş, “Hükümetin ilk 2 döneminde vatandaşın gelir düzeyi 12 bin dolara çıkmıştı, şimdi 8 bin dolara düştü. Doğru bir yönetim olmazsa, hırsızlıklar başlarsa olacağı bu. İşine gelirse bizden işine gelmezse başkasından” ifadelerini kullandı.

“NE OLACAK BENİM HALİM”

Yükselen fiyatlardan dert yanan bir çiftçi, “Araba aldı başını gitti. Altın dolar yükseldi. Şu anda şaşkın ve perişan haldeyim. Altınımı bozdurmuştum ama keşke altında kalsaydım diyorum. Ne olacak benim halim” cevabını verdi. Bir vatandaş ise, “Parası olan kazanıyor, parası olmayan kaybediyor” yorumunu yaptı.

“KABULLENEMİYORUM”

Bir vatandaş TL’nin değer kaybettiğini kabullenemediğini dile getirirken, bir başka kişi “20 yıldır İtalya’dayım buraya getirdiğimiz para değerli ama bizim bozdurduğumuz 100 Euro için Türkiye’de insanlar kaç gün çalışıyor, bu hiç iyi değil” şeklinde konuştu.