Pandemiye inat okuma-yazmayı öğrenerek, karnelerini aldılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim yılında zoom, EBA, okul arasında mekik dokuyan 1/B sınıfının minikleri pandemiye inat okumayı öğrenerek karnelerini almayı hak ettiler.

Öğretmenleri Filiz Şahin’in düzenlemiş olduğu karne törenine, Okul Müdürü Ersoy Akpınar ve Müdür Yardımcısı Nurdan Gediman da katıldı.

Sınıf öğretmeni Filiz Şahin, yaptığı konuşmada çocuklara bol bol gezmelerini, oyunlar oynamalarını ve kitap okumalarını salık verdi.

Velilerine dönem boyunca yapmış oldukları desteklerinden dolayı da teşekkürlerini sunan öğretmen Filiz Şahin, öğrencilerine sevgili ‘papatyalarım’ başlığı altında tatilde yapmaları gerekenleri anlattı.

Karnelerini almanın sevincini yaşayan 1/B sınıfı minikleri, törenin ardından gerçekleştirilen piknikte düzenlenen karpuz yeme yarışması ile gönüllerince eğlendiler. (Haber Merkezi)

