Pandemi sürecinde idari para cezaları konuşuldu

Umut Radyo’da yayınlanan ‘Herkes İçin Hukuk’ programı yine ilgiyle dinlendi. Avukat Uzman Arabulucu Fatma Gülşah Çataroğlu, ‘İdari Para Cezaları’ hakkında aydınlatıcı bilgiler aktardı.

Uğur Çınar’ın sorularını yanıtlayan Çataroğlu, devletin idari kurumları tarafından, kanunda gösterilen kabahat fiilleri için verilen cezalara “idari para cezası” dendiğini belirterek, “İdari para cezaları başta Kabahatler Kanununda (çevreyi kirletme gürültü, dilencilik gibi) olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu ( trafik para cezaları ), Hıfzıssıhha Kanunu (maske takmama) gibi özel kanunlarda düzenlenen fiiller karşılığında verilir.” dedi.

‘BORCUN ÖDENMESİ, CEZAYA İTİRAZ EDİLMESİNİ ENGELLEMEZ’

Çataroğlu, idari para cezalarının cezayı veren kuruma, kurumun anlaşmalı bankasına, Vergi Dairesine, Mal Müdürlüğüne veya PTT ‘ye ödenebildiğini 15 gün içinde ödeme yapılması halinde de miktarın ¼ ‘ü oranında indirimli ödendiğine dikkat çekerek, borcun ödenmesinin , cezaya itiraz edilmesini engellemeyeceğini kaydetti.

‘HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEMEZ ANCAK İCRA İ HACİZ YAPILIR’

Dinleyicilerden gelen bir soru üzerine Çataroğlu, adli para cezalarının ceza kanunlarında suç olarak düzenlenen eylemler nedeniyle verildiğini belirterek, adli para cezalarının ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrildiğini ancak idari para cezalarının ödenmediği hallerde hapis cezasına çevrilmediğini ve icrai- haciz işlemlerinin yapıldığını söyledi.

‘SULH CEZA HAKİMLİĞİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR’

İlgiyle dinlenen ‘Herkes İçin Hukuk’ programında Avukat Uzman Arabulucu Çataroğlu, idari para cezalarına karşı, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilgili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebildiğini belirterek “Kurumların cezalarına karşı farklı bir süre ve farklı merci öngörülmesi halinde Anayasanın 40. maddesine göre, idari para cezalarına hangi sürede ve hangi merciye itiraz edilebileceği ve hakkı varsa dava açabileceği bildirilir. Bu süreler içinde itiraz edilmezse veya yanlış merciye itiraz edilirse, itiraz hakkı düşer, ceza kesinleşir. Örneğin Çorum’dan Antalya’ya aracınızla seyahat ederken Konya ilinde radara yakalandınız. Konya Emniyet Müdürlüğünce hız ihlali nedeniyle trafik para cezası verilmişse, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Konya Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmelidir. Çorum Sulh Cezaya yapılan itiraz geçersizdir.” Dedi.

‘HAKLI ÇIKMANIZ DURUMUNDA CEZA İPTAL EDİLİR ÖDENEN MİKTAR GERİ ALINABİLİR’

“Cezanın ödenmesi itiraz etmeye engel değildir.” diyen Çataroğlu, hem cezanın ödenip hem de ilgili birime itiraz edilebildiğine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü. “ İdari para cezalarına karşı kural olarak Sulh ceza hakimliğine itiraz edilmekle birlikte bazı idari para cezalarına karşı idare mahkemelerinde/genel mahkemelerde dava açmak gerekmektedir. Bu durumlar için vakit kaybetmeden alanında uzman bir avukata danışınız.

İtirazı inceleyen mahkeme sonunda haklı çıkılması durumunda, ceza iptal edilir ve ödenen miktar geri alınabilir. İtirazın reddi durumunda ceza kesinleşmiş olur. Tarafınıza tebliğ edilen idari para cezalarında hak kaybı yaşamamak, haksız yere ödeme yapmamak için mutlaka avukatınıza danışınız.” (Haber Merkezi)

