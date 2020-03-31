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Pandemi Kurulu’ndan “maskeli” toplantı

Çorum Pandemi Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Pandemi Kurulu’ndan “maskeli” toplantı

Çorum Pandemi Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

31 Mart 2020 Salı 21:40
Pandemi Kurulu’ndan “maskeli” toplantı

Kurul üyelerinin toplantıya maskeleriyle katılması dikkat çekti.

İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatın ardından Valilikler bünyesinde 81 ilde pandemi kurulu oluşturulmuştu. Çorum’da da korona virüs tedbirleri kapsamında Pandemi Kurulu kurularak çalışmalara başladı.

İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, her gün toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapıyor ve çeşitli kararlar alıyor. Kurul üyeleri toplantıya ilk kez maske takarak katıldı.

(Haber Merkezi)

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