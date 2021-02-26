Pandemi ile sesli kitap dinlenme oranlarında rekor

Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüs sebebiyle uzun bir süre evde vakit geçirdik. Bu noktada binlerce kişi kendini geliştirmek, uzun süredir ertelediği kitapları okuyabilmek ve kendine vakit ayırabilmek amacıyla sesli kitap platformlarına yöneldi.

EN ÇOK DİNLENEN YAZAR GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU

2020 yılının sesli kitap dinleme konusunda verimli bir sene olduğuna dikkat çeken Audioteka Ürün Yöneticisi Hande Saygılı; “Biz bu süreçte büyük bir ilgiyle karşılaştık. Dinlenme sürelerimiz yüzde 45 oranında arttı. Sesli kitaba olan talep ise 2,5 kat artış gösterdi. 2020’nin en çok dinlenen kitabı Açlık Oyunları serisi, en çok dinlenen podcast ise Sailing Kalamari oldu. 2020’nin en çok dinlenen yazarı Gülseren Budayıcıoğlu olurken, sesli tiyatro kategorisinde Ah Şu Aşktan Çektiklerimiz oyunu en çok rağbeti gördü.

2020 İLKLERİN YILI

2020 yılında birçok yeniliğe imza attıklarını dile getiren Saygılı; “Birbirinden keyifli ve öğretici içeriklere sahip podcast yayınlarına başladık. Bu yayınlarla geleneksel radyo anlayışına modern bir yorum getiren podcast dünyasına da girmiş olduk. Birçok farklı podcast yayınıyla dinleyici profilimizi de genişletmiş olduk. İlk aşamada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen ‘12 adımda satranç öğreniyorum’ podcast yayını, görme engelli bireylere satranç öğretmeyi hedefliyor’’ dedi.

MODERN EDEBİYATIN YAŞAYAN EFSANELERİ

Saygılı sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Bunun yanı sıra dünyadaki gelişmeleri aktaran Aposto!Altı Otuz, deniz tutkunların buluşma noktası Sailing Kalamari ve yetişkinliği derinlemesine inceleyen Yetişkin Gündem podcastları dinleyici ile buluşuyor. Dünyanın en büyük yazarlarından modern edebiyatın yaşayan efsanelerinin eserlerini platformumuzu zenginleştiriyoruz. 2020 yılında kitapları dünyada 50 dile çevrilen Haruki Murakami’nin macera dolu aşk romanı 1Q84’ü kütüphanemize kazandırdık. Yılın son günlerinde ise Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ve Fırat Tanış tarafından seslendirilen Kör Baykuş, arşivimizdeki yerini aldı. Yeni yılda çok daha farklı içeriklerle dinleyicilerimizin karşısında olmayı hedefliyoruz” dedi.

2021 SESLİ KİTABIN ALTIN YILI OLACAK

Yapılan araştırmaların tüketici eğilimlerinin dijital ekosisteme kaydığını, pandeminin bu süreci hızlandırdığını söyleyen Saygılı; “Kitap indirme sayılarında da yıldan yıla çok ciddi bir artış var. Ancak bu artış sürekli değişen yaşam koşulları ve alışkanlıklarımızla da alakalı. İşe giderken, yürüyüş yaparken ya da seyahatlerde, sesli kitap dinlemek farklı bir deneyim. Türkiye popülasyon olarak Avrupa'nın birçok ülkesine göre oldukça büyük bir pazar. Genç nüfusun artması, bu kuşağın teknolojiye, yeniliklere daha açık ve ilgili olması da Türkiye’yi diğer Avrupa ülkelerine göre farklılaştırıyor. Bu bağlamda Türkiye sesli kitap pazarının çok hızlı gelişeceğini, 2021’nin sesli kitap için altın yıl olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza, iş birliklerimize ve özel kampanyalarımıza devam ederek Türkiye’deki kitap dinleme alışkanlığını arttırmayı hedefliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)