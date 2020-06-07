Pandemi günlerinde sağlıklı beslenme

Uğur Çınar’ın hazırlayıp sunduğu programa Diyetisyen-Beslenme Uzmanı Miyase Yiğitoğlu canlı yayın konuğu oldu.

Diyetisyen Miyase Yiğitoğlu, virüsü hafif atlatmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bunun için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini, aynı zamanda düzenli ve kaliteli uykunun da çok önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle gece uykusunun melatonin hormonu salgılanması açısından daha kıymetli olduğunu belirten Diyetisyen Yiğitoğlu, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi, vücudun temizlenmesi ve mukoza nemliliği sağlaması açısından su tüketiminin de çok önemli olduğunu ifade ederek, “Günlük 8-10 bardak kadar su tüketilmelidir. Bu dönemde yine stresten uzak durmak ve fiziksel aktivite bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir” dedi. (Haber Merkezi)