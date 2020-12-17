“Pandemi esnafı perişan etti”

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sadece iş yerleri kapanan değil; tüm esnaf kesiminin mağdur olduğunu söyledi.

Birçok esnafın tamamen kepenk kapattığını, bazılarının kısıtlı çalıştığını, bazılarının ise borç yükünün altında kaldığını dile getiren Özkan Şanal, “Bakkallarımız ise kısıtlamalı günlerde tedbirleri harfiyen uymuş ancak, zincir marketlerin kural tanımazlığı nedeniyle ayakta güçlükle durmaktadır” dedi.

‘Esnafına sahip çık ve alışverişini mahallendeki esnaftan yap’ çağrımıza karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz” diye konuşan diyen Şanal, açıklamasında şunları ifade etti:

“Esnafımızın içinde bulunduğu dar boğazın aşılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı destekler açıklanmıştır. Verilecek destekler esnafa bir nebzede olsa nefes aldıracaktır ancak tam anlamıyla beklentileri karşılamayacağı aşikardır. Desteklerin kapsamının genişletilerek basit usul yada gerçek gelir gibi ayırım yapılmaksızın tüm esnafın faydalanması, yine bakkal market(küçük esnaf), büfe, şarküteri, kuruyemişçi,aktar vb esnaflarımızın da içinde yer aldığı yeni bir paketinin hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir.

Bilindiği gibi esnafımızın birikmiş vergi, SGK, elektrik, su, doğalgaz ve kredi gibi borçları bulunmaktadır. Özellikle elektrik, su ve ödenemeyen krediler içinde destek ve ertelenmesi gerekiyor. Gelinen bu zorlu süreçte mahalle esnafının öneminin daha da iyi anlaşılmıştır. Her zaman vatandaşın ve devletimizin yanında olan esnafımız bu zor günlerde güçlükle ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Özellikle bakkal esnafımızın öneminin daha çok anlaşıldığı salgın sürecinde veresiye defterlerimiz iyice kabarmıştır.

Düğünden cenazeye, cemiyetten hastalığa kadar vatandaşın her anında yanında olan bakkal esnafımızın ayakta kalması gerekiyor. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz..yerel esnafımızı ‘Esnafına sahip çık ve alışverişini mahallendeki esnaftan yap’ çağrımıza karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz”

(Haber Merkezi)