Pandemi arası sona erdi

Türkiye’de pandemi süreci kapsamında kapalı olan tiyatrolar 1 Temmuz’da yeniden kapılarını seyirciye açtı. Yeni sezonun ilk oyununu ise Tiyatro Dördüncü Duvar’ın “çocuk oyunları” ekibi sahneleyecek. Mart ayında üç seans kapalı gişe oynanan “Hattu ile Şili / Bir Uzay Macerası” isimli oyun Çorum’da yeniden miniklerle buluşacak. Bu süreçte, özellikle çocukların psikolojik olarak etkilendiğini ve eğlenmeye en çok onların hakkı olduğunu söyleyen oyun ekibi pandemi süreci ile ilgili tedbirlerini aldıklarını ve 418 kişilik salonda sadece 100 şanslı çocuğu misafir edeceklerini dile getirdi.

Oyunla ilgili bilgi veren Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, bir astronot ve robot arkadaşının maceralarını anlatan 40 dakikalık oyunun 18 Temmuz 2020 günü saat 13.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sahneleneceğini ve oyuna gelen çocuklara özel tasarımlı Robot Şili baskılı maske hediye edeceklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)