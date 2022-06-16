“Pancara kota koymak Çorum’a ve ülkeye ihanettir”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Yıldıran, beraberinde Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yıldıran, tarımda geçmiş yıllarda dünyada kendisine yetebilen ülkeler arasında olan Türkiye’nin hükümetin yanlış tarım politikaları sonucu olarak artık buğdayı, arpayı ve son olarak da şekeri ithal eder hale getirildiğini söyledi.

Çorum ovası için stratejik bir ürün olan pancara kota koymanın hem şehre hem de ülkeye tarımsal manada ihanet olduğunu belirten Yıldıran, tarım konusunda çözüm için Saadet Partisi iktidarında şunları yapacaklarını söyledi:

“Üreticilerimizi ve ülke tarımını çok uluslu ve küresel şirketlere bağımlı hale getiren maksatlı kotalar kaldırılacaktır. Birim alandan daha fazla ve daha kaliteli üretim yapan çiftçilere teknik bilgi ve teknolojik destek sağlanacaktır.

Bütün tarımsal ürünler stratejik öneme sahip olduğu düşüncesi ile her ürünü ayrı ayrı değerlendirip ona göre politika geliştirilecektir.

Borsası kurulabilen her ürün için en uygun illerde borsalar kurulacak ve bunların dünya borsaları ile entegrasyonu sağlanacaktır.

Üretici birliklerinin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, üretici birliklerinin kuruluş ve faaliyetleri kolaylaştırılacak ve desteklenecektir.

Tohum üretimi ve ileri teknoloji gerektiren tarım ve hayvancılık alanları desteklenecektir.

Yerli sertifikalı tohum üretiminin önündeki engeller kaldırılacak yüksek kalite ve verime sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanımı için teşvik edici desteklemeler verilecektir.

Su kullanımının etkinleştirilmesi, ürün-bölge-üretici bazlı su varlığını dikkate alan destekleme sistemine geçilmesi hızlandırılacaktır.

Sulanabilir tarım arazilerinin sulama ve drenaj yatırımları hızla tamamlanacak, verimliliği arttıran ve toprağı koruyan sulama yöntemleri çiftçilerle birlikte uygulanacaktır.

Tarımda bilgi birikimi ve bilgi akışı sağlanacak; tarım kuruluşları, ilgili fakülteler, üretici birlikleri ve üreticilerle birlikte yönlendirici planlama yapılarak ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçilecektir.

Tarımsal desteklemeler tarla sahiplerine değil gerçek üreticilere yapılacak ve yeterli seviyelere çıkartılacaktır.

Tarım, orman, su ürünleri ve gıda sanayinde üretim araç ve sistemleri geliştirebilmek için yeni teknolojilerle, uzaktan algılama ve erken uyarı sistemleri ile yerli bilişim sistemleri ve yazılımları desteklenecek, dünyayı takip eden değil, dünyanın takip ettiği bir ülke haline getirilecektir.

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı engellenecektir.” (Haber Merkezi)