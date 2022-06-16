Son Dakika

“Pancara kota koymak Çorum’a ve ülkeye ihanettir”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Çorum ovası için stratejik bir ürün olan pancara kota koymanın hem kente hem de ülkeye tarımsal manada ihanet olduğunu söyledi. 

Güncel 16.06.2022, 11:52
33
“Pancara kota koymak Çorum’a ve ülkeye ihanettir”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Yıldıran, beraberinde Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’ı ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan Yıldıran, tarımda geçmiş yıllarda dünyada kendisine yetebilen ülkeler arasında olan Türkiye’nin hükümetin yanlış tarım politikaları sonucu olarak artık buğdayı, arpayı ve son olarak da şekeri ithal eder hale getirildiğini söyledi. 
Çorum ovası için stratejik bir ürün olan pancara kota koymanın hem şehre hem de ülkeye tarımsal manada ihanet olduğunu belirten Yıldıran, tarım konusunda çözüm için Saadet Partisi iktidarında şunları yapacaklarını söyledi:
“Üreticilerimizi ve ülke tarımını çok uluslu ve küresel şirketlere bağımlı hale getiren maksatlı kotalar kaldırılacaktır. Birim alandan daha fazla ve daha kaliteli üretim yapan çiftçilere teknik bilgi ve teknolojik destek sağlanacaktır.
Bütün tarımsal ürünler stratejik öneme sahip olduğu düşüncesi ile her ürünü ayrı ayrı değerlendirip ona göre politika geliştirilecektir.
Borsası kurulabilen her ürün için en uygun illerde borsalar kurulacak ve bunların dünya borsaları ile entegrasyonu sağlanacaktır.
Üretici birliklerinin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, üretici birliklerinin kuruluş ve faaliyetleri kolaylaştırılacak ve desteklenecektir.
Tohum üretimi ve ileri teknoloji gerektiren tarım ve hayvancılık alanları desteklenecektir.
Yerli sertifikalı tohum üretiminin önündeki engeller kaldırılacak yüksek kalite ve verime sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanımı için teşvik edici desteklemeler verilecektir.
Su kullanımının etkinleştirilmesi, ürün-bölge-üretici bazlı su varlığını dikkate alan destekleme sistemine geçilmesi hızlandırılacaktır.
Sulanabilir tarım arazilerinin sulama ve drenaj yatırımları hızla tamamlanacak, verimliliği arttıran ve toprağı koruyan sulama yöntemleri çiftçilerle birlikte uygulanacaktır.
Tarımda bilgi birikimi ve bilgi akışı sağlanacak; tarım kuruluşları, ilgili fakülteler, üretici birlikleri ve üreticilerle birlikte yönlendirici planlama yapılarak ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçilecektir.
Tarımsal desteklemeler tarla sahiplerine değil gerçek üreticilere yapılacak ve yeterli seviyelere çıkartılacaktır.
Tarım, orman, su ürünleri ve gıda sanayinde üretim araç ve sistemleri geliştirebilmek için yeni teknolojilerle, uzaktan algılama ve erken uyarı sistemleri ile yerli bilişim sistemleri ve yazılımları desteklenecek, dünyayı takip eden değil, dünyanın takip ettiği bir ülke haline getirilecektir.
Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı engellenecektir.” (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@