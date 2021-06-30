Pancar Ekicileri Kooperatifi olağan genel kurulu bugün

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin olağan genel kurulu bugün saat 10.00’da TSO Fuar Alanı’nda yapılacak. Binlerce üyesi bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin yeni yönetiminin belirleneceği genel kurulda mevcut Başkan Ahmet Pehlivan da yeniden aday olacak.

Kongrenin bugün TSO Fuar Kompleksi’nde yapılacağını belirten Pehlivan, “Kongremize tüm üyelerimizi bekliyoruz. Gündem maddelerimiz arasında Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri de bulunmaktadır. Yönetim Kuruluna tekrar adayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada değerli desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor, Kongrenin çiftçilere ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

