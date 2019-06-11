Pancar Ekicileri Kooperatifi 29. mali genel kurulu yapıldı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda dün saat 11.00’de gerçekleştirilen genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na PANKOBİRLİK Genel Merkez Yöneticisi Ferhat Süreyya Bayır, Başkan Yardımcılığına Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakcı, Kâtip Üyeliklere Hulisi Aydaş ve Erol Onay getirilirken, oy toplayıcısı olarak da Mustafa Benek ve Ahmet Kaya divan heyetinde görev aldı.

Divanın teşekkülünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 29. Olağan Mali Genel kuruluna Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Kemal Ateş, Karadeniz Birlik Çorum Müdürü Bülent İnce, Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakçı, S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdür Vekili Cavit Temiz, bazı davetliler ile kooperatif ortakları ile muhtarlar katıldı.

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’ın konuşması ile başlayan kongrede Kooperatifin 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço okunarak ibra edildi. Denetim Kurulu raporunun okunarak ibra edilmesinden sonra ise hem Yönetim hem de Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı aklandı.

Dilek ve temenniler bölümü ile sona eren kongrenin ardından katılımcılara ÇESOB yemekhanesinde yemek verildi.

(Volkan SINAYUÇ)